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23 августа, 08:35

Военным пенсионерам рассказали, на сколько вырастут выплаты с 1 октября

Юрист Решетникова: С 1 октября военные пенсии увеличатся минимум на 4%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военные пенсии в России с 1 октября 2026 года планируют увеличить как минимум на 4%, однако окончательная прибавка может оказаться выше, рассказала в беседе с 360.ru юрист Анна Решетникова.

«Базовый запланированный уровень повышения составляет 4%. Окончательный коэффициент индексации правительство утверждает в сентябре с учётом инфляции», — отметила эксперт.

Повышение затронет бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По словам специалиста, размер октябрьской индексации ещё могут скорректировать в большую сторону.

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Кстати, средний размер социальной пенсии в России достиг 16 590 рублей к июлю 2026 года. За год выплата увеличилась более чем на тысячу рублей, следует из данных СФР.

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Борис Эльфанд
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