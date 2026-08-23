Военным пенсионерам рассказали, на сколько вырастут выплаты с 1 октября
Юрист Решетникова: С 1 октября военные пенсии увеличатся минимум на 4%
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Военные пенсии в России с 1 октября 2026 года планируют увеличить как минимум на 4%, однако окончательная прибавка может оказаться выше, рассказала в беседе с 360.ru юрист Анна Решетникова.
«Базовый запланированный уровень повышения составляет 4%. Окончательный коэффициент индексации правительство утверждает в сентябре с учётом инфляции», — отметила эксперт.
Повышение затронет бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. По словам специалиста, размер октябрьской индексации ещё могут скорректировать в большую сторону.
Кстати, средний размер социальной пенсии в России достиг 16 590 рублей к июлю 2026 года. За год выплата увеличилась более чем на тысячу рублей, следует из данных СФР.
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