Просочились малыми группами: На Украине признали прорыв российских войск в Орехов

Небольшие российские штурмовые группы смогли проникнуть в Орехов Запорожской области и закрепиться на его юго-восточной окраине. Об этом сообщил украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, около недели назад разведывательные подразделения прошли через Новоданиловку вдоль Успеновской балки и достигли городской черты. Затем следом начали продвигаться группы по два-три человека, отдельные — по четыре-пять бойцов.

Часть военнослужащих, как утверждает Машовец, заняла здания в Новоданиловке и районе между Привокзальной улицей и улицей Героев АТО. Российских бойцов также фиксируют в лесополосах между Ореховом и Малой Токмачкой.

Эксперт считает, что нехватка сил у ВСУ затрудняет быструю зачистку таких групп, поэтому российская пехота может постепенно расширять зону присутствия, двигаясь между уже занятыми точками. Украинский проект Deep State при этом подобного продвижения на своей карте пока не отмечает.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ ведут бои на юго-восточных окраинах Орехова. Российские подразделения одновременно продвигаются на нескольких участках, создавая давление на гарнизон города с разных направлений.