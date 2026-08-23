Россиян предупредили об опасности двойников съедобных грибов

Незнакомые или вызывающие сомнения грибы лучше оставлять в лесу, поскольку у многих съедобных видов есть опасные двойники, которые легко перепутать, напомнили россиянам в Роспотребнадзоре Петербурга и Ленобласти.

Осторожность нужна и после возвращения домой: собранные грибы важно правильно обработать и приготовить. Сами по себе они богаты белком и микроэлементами и содержат сравнительно немного калорий, однако экспериментировать с незнакомыми видами не стоит, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Кстати, август считается одним из самых урожайных периодов грибного сезона. В конце лета в лесах одновременно встречаются белые, подберёзовики, подосиновики, лисички и маслята, а ближе к сентябрю появляются первые осенние опята.