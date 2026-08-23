Намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас расширить антироссийские санкции продиктовано русофобией. Такую оценку дал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, руководство Евросоюза действует вопреки интересам континента.

Вместо продолжения конфликта с Москвой европейским властям следовало бы сосредоточиться на повышении качества жизни граждан, считает Мема. Политик также заявил, что ограничения вредят собственной экономике ЕС, которая прежде зависела от доступных российских энергоресурсов.

«Каллас хочет введения новых санкций не потому, что заинтересована в соблюдении международного права, а просто из-за своей русофобии», — написал он.

Представитель «Альянса свободы» призвал Брюссель отказаться от дальнейшего санкционного давления, вернуть замороженные российские активы и перейти к мирному урегулированию.

Напомним, Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России и намерен представить его осенью. Он станет крупнейшим с 2022 года. После его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под ограничениями ЕС может вырасти на треть.