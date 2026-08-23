G20 запустит отсчёт: Зеленский назвал срок «коридора возможностей» для окончания конфликта

Наиболее благоприятный период для дипломатического завершения конфликта продлится от декабрьского саммита G20 в США до конца лета 2027 года. Такое мнение Зеленский высказал во время встречи с журналистами.

«Коридор возможностей для окончания войны — от G20 в Соединённых Штатах Америки до конца лета 2027 года», — заявил он.

По его оценке, именно в этот промежуток дипломатические усилия могут оказаться наиболее интенсивными и привести к результату.

Предел Зеленский связал с политическим календарём США: затем страна начнёт всё глубже погружаться в президентскую избирательную кампанию. Если стороны не сумеют договориться до этого момента, ответственность за отсутствие результата он заранее возложил на Москву, по традиции обвинив российское руководство и лично главу РФ Владимира Путина якобы в нежелании идти на диалог.

Ранее Life.ru писал, что в офисе Зеленского выступили за продолжение переговоров с Москвой и Вашингтоном. В Киеве заявляли, что дипломатический процесс не следует останавливать даже при отсутствии быстрого результата.