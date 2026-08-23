«Понятна в любом уголке мира»: Турецкий рокер выбрал лучшую песню Цоя

Гитарист турецкой группы Eksi 30, которая исполняет песни «Кино», считает, что «Пачка сигарет» — самая универсальная песня Виктора Цоя. В интервью РИА «Новости» он сказал, что она будет понятна в любой стране мира — и по тексту, и по музыке.

«Я обожаю «Пачку сигарет» — как с точки зрения текста, в котором отражён знакомый нам опыт, так и в плане музыки она мне кажется более глобальной, универсальной, она будет понятна в любом уголке мира», — рассказал гитарист.

Вокалист группы Берке признался, что его любимая песня — «Ночь». По его словам, она точно передаёт его настроение по ночам.

Группа Eksi 30 (в переводе — «минус 30») поёт песни «Кино» на русском, а также выпускает свои композиции. В этом году они уже дали полные концерты в Анкаре и Стамбуле, а в августе выступят в Анталье.

Напомним, что Виктор Цой — лидер группы «Кино» — погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет. В 2026 году исполнилось 36 лет со дня его гибели.