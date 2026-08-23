Грудного ребёнка придавил рухнувший потолок в аварийном доме в Южно-Сахалинске
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Грудной ребёнок получил травмы после обрушения потолка в жилом доме на улице Западной, 86 в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
Надзорное ведомство намерено выяснить, как соблюдались требования закона при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Отдельную оценку дадут реакции органов и организаций, куда ранее обращались жители здания.
К выяснению причин ЧП подключился и региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее Life.ru писал о похожем происшествии в Перми, где в подъезде многоквартирного дома на девочку рухнула настенная плитка. Ребёнок получил ушибы и ссадины, а прокуратура начала проверку содержания общего имущества здания.
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