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Регион
23 августа, 09:48

Грудного ребёнка придавил рухнувший потолок в аварийном доме в Южно-Сахалинске

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Грудной ребёнок получил травмы после обрушения потолка в жилом доме на улице Западной, 86 в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Надзорное ведомство намерено выяснить, как соблюдались требования закона при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Отдельную оценку дадут реакции органов и организаций, куда ранее обращались жители здания.

К выяснению причин ЧП подключился и региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

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Ранее Life.ru писал о похожем происшествии в Перми, где в подъезде многоквартирного дома на девочку рухнула настенная плитка. Ребёнок получил ушибы и ссадины, а прокуратура начала проверку содержания общего имущества здания.

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Владимир Озеров
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