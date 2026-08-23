Селфи на фоне прилётов: В Госдуме намерены ужесточить борьбу с утечками данных об СВО

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заявил о планах властей минимизировать утечки информации, связанной со специальной военной операцией. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам Минха, речь идёт в том числе о случаях, когда сведения распространяются из-за неосторожности самих граждан. Представитель российского лидера отметил, что в приоритете остаётся развитие законодательства в сфере IT, медийного пространства и мессенджеров.

«Безусловно, мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации — по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне поражённых объектов», — сказал он.

Минх добавил, что работа будет касаться не только технических решений, но и содержания распространяемой информации.

Ранее Life.ru рассказывал о прекращении публикации Воздушными силами Украины статистики перехвата российских ракет. В СМИ считают, что данные стали выглядеть «катастрофично» и пугают жителей, особенно на фоне быстрых российских боеприпасов.