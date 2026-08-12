В Казахстане опровергли утечку данных 15 млн граждан из системы eGov

Информация о взломе системы электронного правительства Казахстана и утечке персональных данных 15 млн граждан является недостоверной, заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики. Специалисты получили доступ к выставленному на продажу в даркнете архиву и изучили его содержимое.

Техническая проверка, проведённая совместно с другими уполномоченными органами, не выявила признаков взлома информационных систем eGov. Специалистам также удалось получить сами файлы, которые неизвестные продавали в даркнете под видом похищенной базы. Анализ показал, что архив представляет собой набор различных файлов и изображений и не является выгрузкой из системы электронного правительства.

В министерстве указали и на другие несоответствия. В частности, среди якобы похищенных материалов фигурировали данные, которые eGov вообще не хранит, включая скан-копии паспортов.

Власти Казахстана призвали СМИ проверять подобные сообщения перед публикацией. В ведомстве подчеркнули, что само по себе анонимное объявление о продаже информации в даркнете не доказывает ни взлом государственной системы, ни утечку персональных данных.