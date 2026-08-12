В Казахстане опровергли утечку данных 15 млн граждан из системы eGov
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Информация о взломе системы электронного правительства Казахстана и утечке персональных данных 15 млн граждан является недостоверной, заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики. Специалисты получили доступ к выставленному на продажу в даркнете архиву и изучили его содержимое.
Техническая проверка, проведённая совместно с другими уполномоченными органами, не выявила признаков взлома информационных систем eGov. Специалистам также удалось получить сами файлы, которые неизвестные продавали в даркнете под видом похищенной базы. Анализ показал, что архив представляет собой набор различных файлов и изображений и не является выгрузкой из системы электронного правительства.
В министерстве указали и на другие несоответствия. В частности, среди якобы похищенных материалов фигурировали данные, которые eGov вообще не хранит, включая скан-копии паспортов.
Власти Казахстана призвали СМИ проверять подобные сообщения перед публикацией. В ведомстве подчеркнули, что само по себе анонимное объявление о продаже информации в даркнете не доказывает ни взлом государственной системы, ни утечку персональных данных.
Ранее, в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что пока не нашли подтверждений взлома информационных систем электронного правительства eGov. Это заявление было сделано на фоне сообщений о появлении в даркнете крупной базы персональных данных — неизвестный пользователь выставил на продажу файл объёмом около 2,7 ГБ, якобы содержащий сведения примерно о 15 млн жителей Казахстана (порядка 47 млн строк), и просит за него 0,5 биткоина, утверждая, что получил данные после взлома eGov.
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