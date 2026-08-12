«Данных о взломе нет»: В Казахстане ответили на сообщения об утечке из eGov
Власти Казахстана не подтвердили взлом системы eGov
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Власти Казахстана пока не нашли подтверждений того, что информационные системы электронного правительства eGov были взломаны. Об этом заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики на фоне сообщений о появлении в даркнете крупной базы персональных данных.
Ранее в Сети появилась информация, что неизвестный пользователь выставил на продажу базу, якобы содержащую сведения примерно о 15 млн жителей Казахстана. Продавец утверждает, что получил её после взлома eGov. Сообщается, что файл объёмом около 2,7 ГБ содержит порядка 47 млн строк, а за него просят 0,5 биткоина.
«На данный момент подтверждённых данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — сообщили в ведомстве.
Специалисты совместно с профильными службами анализируют опубликованные образцы данных и пытаются установить их возможный источник. Ведомство обратило внимание, что часть заявленного содержимого базы не соответствует структуре информации, которая хранится в системе электронного правительства.
В частности, по данным министерства, eGov не хранит скан-копии паспортов в том виде, о котором говорит продавец базы, а цифровые документы имеют другой формат. Само заявление пользователя даркнета о происхождении информации власти не считают доказательством взлома государственной системы.
Техническая проверка продолжается. Дополнительные сведения власти Казахстана обещают представить после её завершения.
На фоне сообщений о возможной утечке гражданам рекомендовали не передавать посторонним SMS-коды, пароли и данные электронной цифровой подписи, избегать подозрительных ссылок и использовать разные пароли для различных сервисов.
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