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12 августа, 10:03

«Данных о взломе нет»: В Казахстане ответили на сообщения об утечке из eGov

Власти Казахстана не подтвердили взлом системы eGov

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти Казахстана пока не нашли подтверждений того, что информационные системы электронного правительства eGov были взломаны. Об этом заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики на фоне сообщений о появлении в даркнете крупной базы персональных данных.

Ранее в Сети появилась информация, что неизвестный пользователь выставил на продажу базу, якобы содержащую сведения примерно о 15 млн жителей Казахстана. Продавец утверждает, что получил её после взлома eGov. Сообщается, что файл объёмом около 2,7 ГБ содержит порядка 47 млн строк, а за него просят 0,5 биткоина.

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«На данный момент подтверждённых данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — сообщили в ведомстве.

Специалисты совместно с профильными службами анализируют опубликованные образцы данных и пытаются установить их возможный источник. Ведомство обратило внимание, что часть заявленного содержимого базы не соответствует структуре информации, которая хранится в системе электронного правительства.

В частности, по данным министерства, eGov не хранит скан-копии паспортов в том виде, о котором говорит продавец базы, а цифровые документы имеют другой формат. Само заявление пользователя даркнета о происхождении информации власти не считают доказательством взлома государственной системы.

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Техническая проверка продолжается. Дополнительные сведения власти Казахстана обещают представить после её завершения.

На фоне сообщений о возможной утечке гражданам рекомендовали не передавать посторонним SMS-коды, пароли и данные электронной цифровой подписи, избегать подозрительных ссылок и использовать разные пароли для различных сервисов.

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Марина Фещенко
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