8 авиабомб и 1120 дронов ВСУ уничтожены за сутки на подлёте к целям
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1132 воздушные цели. Об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что основную часть перехваченных целей составили БПЛА.
«Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 120 БПЛА самолётного типа», — говорится в сводке ведомства.
Также сообщалось, что российские войска поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области. Топливо использовалось для нужд ВСУ и готовилось к отправке на фронт.
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