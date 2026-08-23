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23 августа, 10:16

Грузовик протаранил шесть машин на трассе «Байкал» под Иркутском

Обложка © Max / Госавтоинспекция Иркуткой области

Обложка © Max / Госавтоинспекция Иркуткой области

Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения семи автомобилей на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутской области в канале Max.

ДТП под Иркутском. Видео © Max / Госавтоинспекция Иркуткой области

Авария произошла днём на 136-м километре дороги недалеко от посёлка Утулик в Слюдянском районе. По предварительным данным, водитель грузовика «Урал», ехавшего в сторону Иркутска, не справился с управлением и врезался в шесть попутных машин.

На этом участке трассы идут дорожные работы и организовано реверсивное движение. Автомобили в момент столкновения стояли в очереди, ожидая разрешающего сигнала. Водитель грузовика не пострадал.

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Ранее два человека погибли и ещё четверо, включая двухмесячного младенца, пострадали при столкновении трёх автомобилей в Омской области. Авария произошла на трассе Омск — Красноярск.

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Татьяна Миссуми
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