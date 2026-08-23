Ураган оставил без света более 40 тысяч жителей Псковской области

Более 40 тысяч жителей Псковской области остались без электричества после мощного урагана. Света сейчас нет примерно в трёх тысячах населённых пунктов, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Из-за прошедшего по территории области урагана «Россети» работают в особом режиме», — написал глава региона.

По его словам, для временного энергоснабжения уже задействовали три резервных источника.

Последствия стихии устраняют 76 аварийных бригад — 156 специалистов и 70 единиц техники. На помощь местным энергетикам направлены ещё 31 бригада из Архангельской области, Карелии, Вологодской области, Коми и Ленобласти, а также подразделения «Россети Центр». Ведерников подчеркнул, что держит восстановительные работы на особом контроле.

Ранее Life.ru сообщал, что мощный шторм оставил без электричества почти 50 тысяч жителей Смоленской и Орловской областей. Только на Смоленщине тогда были повреждены 123 воздушные линии электропередачи, а к восстановлению сетей привлекли более сотни аварийных бригад.