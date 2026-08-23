Киев собрал «десант»: Семь европейских лидеров приехали к Зеленскому

В Киев прибыли лидеры ряда европейских стран для переговоров с Владимиром Зеленским и обсуждения дальнейших решений. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальных сетях.

По словам дипломата, в украинскую столицу приехали представители Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Норвегии, а также другие высокопоставленные гости. Политики проведут двусторонние и многосторонние встречи, по итогам которых ожидаются заявления и новые договорённости.

«В преддверии Дня независимости мы чувствуем, что мы не одни. С нами наши союзники. Сегодня утром я с удовольствием приветствовал лидеров Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии и других высокопоставленных представителей на Киевском железнодорожном вокзале», — написал Сибига.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что наиболее благоприятным периодом для завершения конфликта на Украине станет коридор от декабрьского саммита G20 в США до конца лета 2027 года. По его словам, после этого Штаты будут плотно заниматься избирательной кампанией.