Только диеты? За полгода Лолита потратила 1,1 миллиона на семь процедур по омоложению лица

Певица Лолита Милявская потратила 1,1 миллиона рублей на омоложение лица за последние полгода. В эту сумму вошли как минимум семь процедур, о которых певица не рассказывала, объясняя свою молодость диетой и правильным питанием. Об этом пишет Mash.

К марту 62-летней артистке сделали уколы ботокса по всему лицу, биоревитализацию, контурную пластику и армирование нитями. Также ей проводили процедуры по восстановлению и регенерации кожи.

В прошлом году Лолита говорила, что изменилась благодаря диете и здоровому рациону. Как в этот рецепт вписалась московская клиника, осталось без ответа — дозвониться до певицы журналистам не удалось.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская ради шутки включила в свой райдер фразу о Пенсионном фонде. Так она проверяет, насколько внимательно читают её условия. По её словам, многие звёзды используют в райдерах необычные формулировки как тест на внимательность. Если организатор действительно вникает в детали, он обязательно переспросит, например, нужны ли на самом деле 20 кальянщиков с перьями у трапа самолёта.