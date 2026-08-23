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23 августа, 11:13

Одна фраза — и вы снова ребёнок: Почему критика родителей ранит даже взрослых

Психолог Абравитова: Критика родителей может вернуть взрослого в детство

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даже взрослый человек может болезненно реагировать на критику родителей, поскольку их оценка с детства остаётся одним из важнейших ориентиров. Одно замечание способно вызвать чувство вины, обиду или тревогу, рассказала психолог Мариана Абравитова.

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«Мы воспринимаем не только саму фразу, но и всю историю отношений. Иногда один тон голоса или выражение лица может вернуть человека к переживаниям, которые копились годами», — объяснила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Особенно сильно от родительского одобрения могут зависеть люди, которые в детстве получали внимание и похвалу преимущественно за достижения. Чтобы спокойнее воспринимать замечания близких, важно отделять собственную эмоциональную реакцию от сказанных слов и помнить, что во взрослом возрасте мы вправе самостоятельно принимать решения, отметила эксперт.

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Ранее Life.ru выяснил, почему внутренний критик часто говорит голосом родителей. Усвоенные в детстве оценки со временем могут превратиться во внутренние требования к себе и особенно сильно проявляться после ошибок.

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Борис Эльфанд
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