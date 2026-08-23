Не только крупная просрочка: Названы ошибки, серьёзно бьющие по кредитной истории

Даже небольшая задержка платежа отражается на кредитной истории. Просрочка может возникнуть незаметно, например, если после закрытия кредитной карты или рассрочки на счёте остались комиссия, проценты или небольшой долг, рассказал финансовый консультант Иван Давыдов.

«Значение имеет не только крупная просрочка на несколько месяцев — даже небольшие задержки платежей могут отражаться в кредитной истории», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После серьёзной просрочки нужно прежде всего погасить задолженность и восстановить платёжную дисциплину. Брать сразу несколько кредитов ради улучшения истории не стоит. Большое количество новых заявок за короткий период тоже может сказаться негативно, подчеркнул эксперт.

Кстати, получить отказ в кредите можно и без просрочек: банки учитывают судебные долги, неактуальные персональные данные и отсутствие кредитной истории. Среди настораживающих факторов также может оказаться запрет на просмотр кредитной истории.