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23 августа, 11:21

Путин: Украина героизирует убийц сотен тысяч русских, поляков и евреев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти сегодня героизируют тех, кто в прошлом уничтожал сотни тысяч русских, поляков и евреев. Об этом глава государства сказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Удивительно, что сейчас происходит на Украине. Героизация нацизма — это ещё полбеды. Но проблема-то в том, что в основу украинской государственности сегодня положена эта неонацистская идеология. Героизируются люди, которые сотнями тысяч уничтожали поляков, евреев, русских, сотнями тысяч», — подчеркнул Путин.

По его словам, происходящее на Украине является частью более серьёзной проблемы — речь идёт о возведении неонацистской идеологии в ранг государственной.

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Ранее президент заявил, что Россия не может и не будет мириться с тем, что Киев заложил неонацизм в основу своей идеологии. По словам Путина, борьба с неонацизмом является одной из причин проведения специальной военной операции, а выбор украинских властей, по его оценке, ужасен.

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Александра Мышляева
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