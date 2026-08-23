«Избегала зданий и сапбордистов»: Во Флориде 23-летняя девушка успешно посадила самолёт в океане

Во Флориде 23-летняя пилот Фейт Тенкли чудом осталась невредимой после того, как намеренно посадила двухмоторный самолёт в Атлантический океан. Инцидент произошёл утром в субботу на глазах у отдыхающих на пляже в Бока-Ратоне, пишет Daily Mail.

23-летняя пилот посадила самолёт в океан у пляжа во Флориде. Видео © X / EnElAire

Девушка вылетела из Форт-Майерса на Багамы, чтобы забрать родителей, но примерно в 15 милях от побережья у самолёта начались проблемы. Сначала отказала связь и правый двигатель, затем сломалось шасси. Тенкли планировала дотянуть до аэропорта Бока-Ратона, но побоялась жёсткой посадки с полными баками топлива — это могло спровоцировать пожар.

Тогда пилот приняла радикальное решение: направить самолёт к воде. Приближаясь к берегу, она уворачивалась от зданий и людей на сапбордах. В итоге ей удалось найти чистый участок океана и мягко посадить машину на воду. Самолёт остался целым, девушка выбралась без посторонней помощи.

Спасатели подоспели примерно через минуту. Как позже рассказала Тенкли, она работает пилотом уже четыре года. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Лазаревском районе Сочи 22 августа вертолёт совершил аварийную посадку на территории аула Калеж — у воздушного судна повреждён хвостовой винт. На место выехали следователи транспортной прокуратуры. Члены экипажа не пострадали.