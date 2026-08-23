Сербия получила помощь от России с тушением лесных пожаров в день обращения, заявил президент балканской республики Александр Вучич в ходе посещения пострадавшего от стихии заповедника Делиблатска-Пешчара. По словам главы государства, Белграду не пришлось долго ждать.

«Мы не ждали 13 дней русскую помощь. Мы ее получили в тот же день, как запросили», — сказал Вучич.

Президент поблагодарил страны Европы, которые также отправили стране помощь. При этом прозападные СМИ обвиняют власти в том, что они в первую очередь просили поддержки у Москвы. И тому есть причины: специалисты нуждались в самолёте с большим объёмом резервуара для воды, коих нет в ЕС.

«Поэтому просили его у русских. Это никак не связано с политикой, только с профессионализмом этих людей и их требованиями», — пояснил Вучич.

Напомним, 20 августа в Сербии начал работу Ил-76 МЧС России. Самолёт задействован в тушении природных пожаров в заповеднике Делиблатска-Пешчара. При первом же вылете борт сбросил 42 тонны воды.