«Белоснежные, как отец, и серые, как мать»: На ВДНХ у нутрий родились шесть малышей

На «Городской ферме» ВДНХ случилось пополнение — у нутрий Бусинки и Семёна родились шестеро здоровых щенят. Четверо из них появились на свет белоснежными, как отец, а двое унаследовали серый окрас матери. Пол малышей пока не определяют, чтобы не тревожить маму и новорождённых.

Бусинка и детёныши чувствуют себя хорошо и находятся под круглосуточным наблюдением зоологов. Первые дни жизни щенята проводят в уютном вольере рядом с матерью — набираются сил и привыкают к окружающему миру. Специалисты стараются минимально вмешиваться, чтобы не нарушать естественный процесс.

«Нутрии — заботливые мамы, и Бусинка не исключение. Она всё время рядом с малышами, обогревает их и кормит. Мы стараемся минимально вмешиваться, только наблюдаем, чтобы всё шло своим чередом», — комментируют зоологи «Городской фермы».

Новорождённые нутрии внешне напоминают крысят и бобрят. Они рождаются зрячими, с густым мехом и крепкими резцами. Сразу после рождения они способны плавать и бегать — водонепроницаемая шерсть и перепонки на лапах позволяют им вести полуводный образ жизни. Первое время малыши питаются материнским молоком.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградском зоопарке четверо манулят, родившихся 8 мая у пары Шу и Пепе, получили имена: трёх самцов назвали Айденом, Берком и Батыром, а единственную девочку — Аксой. Подросшие хищники уже уверенно осваивают вольер, гуляют по «пушистому кварталу», а посетители могут увидеть их во время показательных кормлений.