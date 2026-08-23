Пробегала все сроки: Россиянка засудила начальника за увольнение под давлением, но всё испортил марафон

Жительница Красноярска засудила бывшего работодателя из-за увольнения под давлением и вот уже готовилась получить крупную компенсацию, но всё испортила её тяга к спорту. Глава отдела кадров Наталья случайно переслала в общий чат рассчётный лист начальника, в котором была указана его зарплата. Она заметила это слишком поздно, зато шеф — вовремя.

На следующий же день женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию, а спустя время она решила подать в суд. Как пишет «База», Наталья смогла доказать, что ушла из организации под давлением. Фемида обязала восстановить её в должности и выплатить компенсацию в 1,2 миллиона рублей. Правда, в компании нашли в её истории нестыковки.

Оказалось, что истец нарушила сроки обращения. Наталья парировала это «болезнью», однако оказалось, что она не мешала женщине принять участие в марафоне. В итоге экс-кадровик осталась и без работы, и без выплаты.

Ранее петербурженка отсудила у сети фитнесс-центров 200 тысяч рублей за травму колена, полученную во время занятий зумбой. По словам истца, администрация уверяла: программа подойдёт для новичков. Однако инструктор сразу предложил ей выполнить более сложный инцидент, при выполнении которого она серьёзно получила колена.