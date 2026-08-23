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23 августа, 12:06

Дроны упали рядом с жилыми домами на Кубани: власти раскрыли детали атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Photos 2000

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Photos 2000

Обломки беспилотников упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Повреждения получили два частных дома, сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Дивноморском под Геленджиком фрагменты БПЛА упали на частный дом. Возгорания после происшествия не произошло. Ещё один случай зафиксировали в станице Платнировской Кореновского района. Там обломки повредили фасад здания, навес и остекление частного дома.

Власти уточнили, что в результате происшествий никто не пострадал. Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек
Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек

Ранее в Ейском районе Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Такое решение было принято после атаки беспилотников, унёсшей жизни трёх человек, включая двоих детей.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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