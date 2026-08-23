Лаборатория солнечной активности оценила вероятность магнитной бури 24 августа

Магнитная буря 24 августа, скорее всего, не произойдёт: вероятность космического шторма составляет лишь 7%. Ещё 15% приходится на возмущённое состояние магнитосферы, а шанс спокойной обстановки достигает 78%, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии.

Солнечная активность после недавнего всплеска постепенно снижается. За последние часы мощных вспышек не зарегистрировали, а последние две относились к слабому классу C1.1. Плазменный выброс при этом ушёл в сторону от Земли и нового геомагнитного шторма вызвать не должен, пишет URA.ru.

По данным издания, прогноз на конец августа остаётся динамичным: ситуация может измениться после новых вспышек или выбросов корональной массы. Пока продолжительного периода сильной геомагнитной активности учёные не ожидают.

Кстати, вода, травяные чаи, отвар шиповника и компоты с курагой могут помочь легче перенести магнитные бури, считает врач-терапевт. Главное, по её словам, не допускать жажды и поддерживать достаточный питьевой режим.