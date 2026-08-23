Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область, ранена 16-летняя девушка
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16-летняя девушка получила осколочное ранение при детонации беспилотника в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона.
Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи её планируют перевести в детскую областную клиническую больницу.
В результате атак в Шебекино также повреждены многоквартирный дом, коммерческий объект и несколько автомобилей. На одном из грузовиков произошло возгорание, которое удалось потушить сотрудникам МЧС.
Кроме того, беспилотники атаковали населённые пункты Белгородского, Ракитянского, Краснояружского, Валуйского, Грайворонского и Борисовского округов. Повреждения получили жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередачи и транспорт.
В селе Илёк-Пеньковка Краснояружского округа после удара дрона полностью сгорел частный дом. В селе Белянка Шебекинского округа загорелся грузовой автомобиль на территории предприятия.
Всего в результате атак повреждены десятки различных объектов. Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что женщина, тяжело раненная при атаке украинского дрона на автобус в Белгородской области, скончалась в больнице. Речь идёт о пассажирке автобуса предприятия, попавшего под удар 16 августа в Ракитянском округе.
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