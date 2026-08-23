Число раненных при взрыве в Краснодарском крае увеличилось, среди них 4 ребёнка

В станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края при хлопке газовоздушной смеси в частном доме пострадали шесть человек, четверо из них — дети. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки, после чего произошёл взрыв газового баллона. По факту возгорания проводится процессуальная проверка.

Ранее Life.ru рассказывал, что после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района сообщалось о пяти пострадавших. Всех госпитализировали. Пожар на площади 56 квадратных метров повредил деревянные конструкции и привёл к обрушению кровли.