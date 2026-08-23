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Регион
23 августа, 12:45

Число раненных при взрыве в Краснодарском крае увеличилось, среди них 4 ребёнка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В станице Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края при хлопке газовоздушной смеси в частном доме пострадали шесть человек, четверо из них — дети. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность электропроводки, после чего произошёл взрыв газового баллона. По факту возгорания проводится процессуальная проверка.

При взрыве газа в жилом доме в Ингушетии пострадали двое взрослых и трое детей
При взрыве газа в жилом доме в Ингушетии пострадали двое взрослых и трое детей

Ранее Life.ru рассказывал, что после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в станице Кирпильской Усть-Лабинского района сообщалось о пяти пострадавших. Всех госпитализировали. Пожар на площади 56 квадратных метров повредил деревянные конструкции и привёл к обрушению кровли.

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Александра Мышляева
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