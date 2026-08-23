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23 августа, 13:11

Посольство РФ опровергло слухи о планах понизить уровень дипотношений с Лондоном

Обложка © ТАСС / АР Alberto Pezzali

Обложка © ТАСС / АР Alberto Pezzali

Россия не намерена понижать уровень дипломатических отношений с Великобританией. Сообщения об этом опровергло Посольство РФ в Лондоне. Поводом стала публикация The Times о завершении миссии российского посла Андрея Келина. Газета связала его отъезд и отсутствие объявленного преемника с возможным понижением статуса двусторонних контактов.

«Ничто в его комментарии не даёт оснований утверждать, что российская сторона намерена понизить уровень дипломатических отношений между нашими странами», — подчеркнули в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что подобные выводы принадлежат автору статьи и основаны на словах неназванных источников. Там также возложили ответственность за беспрецедентное ухудшение связей между Москвой и Лондоном на британскую сторону.

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Как сообщалось, Келин завершает командировку в Лондоне. Российское посольство в Великобритании он возглавлял с 2019 года. Сейчас чиновник, предположительно, продолжит карьеру в Совете Федерации.

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Татьяна Миссуми
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