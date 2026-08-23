Кладовки-бассейны и водопады: Несколько сотен жильцов затопило в «пиковском» ЖК

Несколько сотен жителей ЖК «Янинский лес» в Янино-1 под Петербургом столкнулись с регулярными потопами после дождей: вода проникает в подвалы, кладовые и лифтовые шахты. О проблеме жильцы рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ.

Жители ЖК под Петербургом устали спасать вещи после дождей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

После осадков цокольные этажи местами оказываются по щиколотку в воде. Управляющая компания откачивает её насосами и просушивает помещения, однако с очередным ливнем ситуация повторяется. Часть вещей в кладовых уже испорчена, компенсацию владельцы, по их словам, не получили.

Влага добирается и до подъёмников. Во время одного из затоплений вода поступала в шахты более четырёх часов, после чего часть лифтов перестала работать.

Ответственность УК и застройщик перекладывают друг на друга. «ПИК-Комфорт Профи» указал на дефект ввода инженерных коммуникаций и считает, что устранять его по гарантии должен «Экстраград». Застройщик, в свою очередь, относит неполадки в местах общего пользования к зоне ответственности управляющей компании. Обе организации связаны с группой ПИК.

Ранее Life.ru писал о затоплении лифтовых шахт в московском ЖК «Метрополия». После прорыва трубы с горячей водой подъёмники пришлось временно остановить.