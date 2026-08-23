Кладовки-бассейны и водопады: Несколько сотен жильцов затопило в «пиковском» ЖК
Несколько сотен человек пожаловались на потоп в «пиковском» ЖК «Янинский лес»
Несколько сотен жителей ЖК «Янинский лес» в Янино-1 под Петербургом столкнулись с регулярными потопами после дождей: вода проникает в подвалы, кладовые и лифтовые шахты. О проблеме жильцы рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ.
Жители ЖК под Петербургом устали спасать вещи после дождей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
После осадков цокольные этажи местами оказываются по щиколотку в воде. Управляющая компания откачивает её насосами и просушивает помещения, однако с очередным ливнем ситуация повторяется. Часть вещей в кладовых уже испорчена, компенсацию владельцы, по их словам, не получили.
Влага добирается и до подъёмников. Во время одного из затоплений вода поступала в шахты более четырёх часов, после чего часть лифтов перестала работать.
Ответственность УК и застройщик перекладывают друг на друга. «ПИК-Комфорт Профи» указал на дефект ввода инженерных коммуникаций и считает, что устранять его по гарантии должен «Экстраград». Застройщик, в свою очередь, относит неполадки в местах общего пользования к зоне ответственности управляющей компании. Обе организации связаны с группой ПИК.
Ранее Life.ru писал о затоплении лифтовых шахт в московском ЖК «Метрополия». После прорыва трубы с горячей водой подъёмники пришлось временно остановить.
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