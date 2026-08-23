Переживший атаку льва владелец парка «Тайган» сорвался с горы на багги

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков рухнул на багги с горы прямо во время движения. В момент ЧП рядом с ним находилась коллега, специалист по уходу за животными Татьяна Алексагина. Информация об аварии появилась в канале самого парка.

Олег Зубков. Видео © Max / Сафари парк Тайган

«Олег Зубков и Татьяна Алексагина в горах сорвались с горы на багги», — говорится в тексте. Они оба живы, добавили в администрации сафари-парка.

Ранее сообщалось, что Олег Зубков, переживший год назад нападение льва, полностью восстановился и избежал серьёзных последствий для здоровья. Директор парка признался, что теперь считает 22 июня своим вторым днём рождения. О случившемся сегодня напоминают только шрамы, которых он не стесняется.