Предательство, казни, виселица: ФСБ раскрыла архивное дело палача из Амвросиевки

УФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило материалы уголовного дела бывшего секретаря Амвросиевской окружной полиции, который сотрудничал с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным архивов, после ранения в августе 1941 года Ковалевский не вернулся в запасной полк, а уехал в родную Амвросиевку. После захвата города немецкими войсками он поступил на службу в оккупационные органы, сначала работал секретарём полиции, а позднее стал полицейским сельского подразделения.

Согласно рассекреченным документам, в марте 1943 года он участвовал в операции в сёлах Степано-Крынка и Покровка, где были задержаны 10 советских граждан, которых подозревали в связях с партизанами. После избиений людей расстреляли, а Ковалевский, как следует из материалов дела, охранял место казни.

Также архивы содержат сведения о его участии в публичной казни четырёх жителей Амвросиевки в ночь на 31 марта 1943 года. По данным следствия, он зачитал приказ о приведении приговора в исполнение и помогал закреплять петли на виселице.

После войны Ковалевского привлекли к ответственности. В 1955 году военный трибунал признал его виновным в измене Родине и назначил 25 лет лишения свободы. Попытки обжаловать решение были отклонены.

Ранее Life.ru писал о рассекреченных материалах ФСБ о пособниках немецких спецслужб в годы Великой Отечественной войны. В архивах были раскрыты данные о людях, сотрудничавших с оккупационными структурами и причастных к преступлениям против мирных жителей.