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23 августа, 14:15

Южная Корея нарастила импорт угля из России более чем на четверть

Вагоны с углём. Обложка © ТАСС / Yuan Yong/VCG/Visual China Group

Вагоны с углём. Обложка © ТАСС / Yuan Yong/VCG/Visual China Group

Южная Корея в июле закупила российский каменный уголь на $334,1 млн — максимальную сумму с июля 2023 года. Такие расчёты РИА «Новости» сделало на основе данных корейской статистической службы. По сравнению с июнем стоимость поставок увеличилась на 28%, а в годовом выражении — на 14%.

Заметно вырос и совокупный результат за семь месяцев. С января по июль Сеул импортировал уголь из России на $1,7 млрд, превысив прошлогодний показатель на 62%. В июльском рейтинге поставщиков Россия сохранила второе место после Австралии, продавшей Южной Корее топлива почти на $649 млн. Далее расположились Индонезия с $237,5 млн, Колумбия со $131,8 млн и Канада со $127,1 млн.

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Ранее сообщалось, что на российском рынке автомобильных смазочных материалов возникли перебои с поставками отдельных позиций, прежде всего моторных масел. О полномасштабном дефиците пока речи нет, однако некоторые товары за лето подорожали до 40%.

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Татьяна Миссуми
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