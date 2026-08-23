Южная Корея нарастила импорт угля из России более чем на четверть

Южная Корея в июле закупила российский каменный уголь на $334,1 млн — максимальную сумму с июля 2023 года. Такие расчёты РИА «Новости» сделало на основе данных корейской статистической службы. По сравнению с июнем стоимость поставок увеличилась на 28%, а в годовом выражении — на 14%.

Заметно вырос и совокупный результат за семь месяцев. С января по июль Сеул импортировал уголь из России на $1,7 млрд, превысив прошлогодний показатель на 62%. В июльском рейтинге поставщиков Россия сохранила второе место после Австралии, продавшей Южной Корее топлива почти на $649 млн. Далее расположились Индонезия с $237,5 млн, Колумбия со $131,8 млн и Канада со $127,1 млн.

Ранее сообщалось, что на российском рынке автомобильных смазочных материалов возникли перебои с поставками отдельных позиций, прежде всего моторных масел. О полномасштабном дефиците пока речи нет, однако некоторые товары за лето подорожали до 40%.