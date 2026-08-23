Иран может стать участником Мекканского пакта о коллективной обороне

Иран получил приглашение присоединиться к оборонному соглашению Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Об этом заявил глава информагентства иранского парламента Мехди Рахими в интервью телеканалу Al Mayadeen.

По словам Рахими, Тегеран сейчас изучает предложение примкнуть к Мекканскому соглашению. Иранский представитель назвал создание регионального «зонта безопасности» победой для своей страны. Он считает, что Тегеран давно выступал за подобный формат сотрудничества между ближневосточными государствами.

Рахими также заявил, что война США против Ирана показала неспособность Вашингтона обеспечить безопасность своих союзников в регионе. Он пригрозил последствиями странам, помогающим американской стороне. Мекканский пакт подписали 7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Документ предусматривает, что вооружённое нападение на одного участника будет считаться атакой на всех троих.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Мекканское соглашение примером объединения государств Ближнего Востока. По оценке американского лидера, новый оборонный пакт позволит участникам эффективнее обеспечивать собственную безопасность.