На Памире нашли тела всех пропавших альпинистов, начинается опознание

В Киргизии завершены поиски альпинистов, пропавших на пике Курумды Памирского нагорья — начинается второй этап: опознание и эвакуация тел. Об этом заявил глава Государственного агентства по развитию туризма республики Эдуард Кубатов.

Поисковые работы с использованием дронов завершены. В ходе операции удалось установить предполагаемое место срыва трёх альпинистов из Белоруссии и Литвы и зафиксировать местонахождение их тел. Второй этап, а именно опознание и спуск тел, возглавит один из ведущих альпинистов Киргизии.

«Группа будет сформирована из профессиональных альпинистов высокого уровня, и мы спустимся к месту падения альпинистов, зафиксируем их, установим личности. И после этого мы начнем процесс транспортировки тел альпинистов из Курумды в город Ош», — сказал Кубатов.

Напомним, ранее стало известно, что в Киргизии развернули поисково-спасательную операцию из-за исчезновения белорусских и литовских альпинистов. Связь с тремя альпинистами на Памире прервалась перед штурмом вершины Курумды (6614 м). По данным сайта, созданного их близкими, пропали белорусы Николай Свиридов, Максим Полянский и гражданин Литвы Сергей Рубцов.