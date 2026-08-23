Ли и Эбихара убрали флаги ради фото с «нейтральным» Лазаревым на награждении

Новозеландец Янхао Ли и японец Даия Эбихара убрали национальные флаги перед общим снимком с российским фигуристом Львом Лазаревым. Эпизод произошёл во время награждения на этапе юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане.

Сначала Ли и Эбихара фотографировались с флагами своих стран, тогда как выступавший в нейтральном статусе Лазарев стоял без триколора. Затем новозеландский спортсмен предложил японцу отнести полотнища за пределы катка. После этого все три призёра продолжили фотосессию без национальной символики.

Напомним, Лазарев выиграл мужской турнир, набрав 250,21 балла. Ли завоевал серебро с результатом 230,89 балла, а Эбихара получил бронзу — 219,76. Соревнования в Сиане стали первым этапом юниорской серии Гран-при ISU в сезоне-2026/27. Российские спортсмены выступали на нём как нейтральные атлеты.