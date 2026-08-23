Премьер-министр Польши Дональд Туск вмешался во внутренние дела Германии, выступив в защиту подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«У нас такое называется медвежьей услугой. Тема «Северных потоков» становится для германского общества своего рода дискуссией и тестом на суверенитет страны. Понятно, Туску на всё это наплевать», — сказал Константинов.

По словам главы крымского парламента, в Германии есть силы, которые выступают за расследование и привлечение к ответственности участников подрыва инфраструктуры. Константинов также заявил, что следующим этапом должно стать установление заказчиков атаки на газопроводы.

Напомним, Дональд Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков». Польский премьер заявил, что Варшава изначально выступала против проекта и не считает, что ответственность должны нести те, кто вывел газопроводы из строя.