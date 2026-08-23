Экс-солист Enigma Эндрю Дональдс осенью приедет с концертами в Россию

Эндрю Дональдс, ранее известный по роли солиста в группе Enigma, осенью отправится в тур по девяти российским городам. Гастрольный график опубликован на официальном сайте исполнителя.

Первый концерт состоится 6 ноября в Красноярске, а на следующий день музыкант выйдет на сцену в Новосибирске. Затем Дональдс выступит 10 ноября в Барнауле и 12-го — в Томске. Продолжится тур 13 ноября в Омске, 15-го — в Тюмени и 16-го — в Челябинске. Завершающие концерты пройдут 18 ноября в Перми и 19-го в Екатеринбурге.

В программу войдут композиции Enigma и сольные хиты певца. На нескольких площадках анонсированы выступления в сопровождении струнного оркестра и детского хора. Ямайский исполнитель сотрудничал с легендарной Enigma с конца 1990-х годов. Его голос звучит, в частности, в композициях Seven Lives, Boum-Boum и Modern Crusaders.

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