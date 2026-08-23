Фудзи лишь молчит, сына бросил — получил грозное «нельзя»: Отец года из Японии отделался выговором

Полиция Японии вынесла официальное предупреждение мужчине, который оставил семилетнего сына одного на горе Фудзи и продолжил восхождение со старшим ребёнком. Об этом сообщает Japan Today.

Cемилетнего ребёнка обнаружил сотрудник горной службы — к этому времени на горы уже опускался туман. Мужчина отвёл мальчика в укрытие и сообщил о случившемся полиции. Правоохранители связались с отцом, который в этот момент находился уже выше по маршруту, после чего потребовали вернуться за ребёнком.

После встречи с сыном мужчина получил официальное предупреждение. Полицейские напомнили, что оставлять ребёнка одного в горах опасно из-за резкой смены погоды и условий на большой высоте.

Отец признал, что его решение было ошибочным, и извинился. Гора Фудзи считается самой высокой точкой Японии — её высота составляет 3776 метров, а погода на склонах может быстро меняться даже летом.

Напомним, в Японии мужчина оставил семилетнего сына одного на склоне горы Фудзи и продолжил восхождение со старшим ребёнком. 48-летний житель Нагои поднимался по тропе Фудзиномия с двумя сыновьями, но младший пожаловался на усталость возле шестого контрольного пункта на высоте около трёх километров. Отец велел ему ждать на месте, а сам отправился к вершине, хотя путь от этой точки занимает более пяти часов, а спуск обратно — около двух с половиной.