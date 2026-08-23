Смертельная «начинка»: Одно фото разоблачило враньё Киева об ударе ВС РФ «мирным» фурам

На Украине экстренные службы показали фото грузовиков, подбитых накануне российсками ракетами «Искандер» под Борисполем Киевской области. Фуры были переоборудованы противником для запуска беспилотников. Изначально украинские власти данный факт не признали, а начали распространять фейк, что это были «мирные» большегрузы.

Всё на свои места расставил снимок, по глупости опубликованный управлением ГСЧС по Киевской области. Ведомство показало момент работы специалистов на месте после удара РФ и последующего возгорания грузовиков. Пользователи легко рассмотрели установки для запуска БПЛА в обугленных кузовах. Скрывавший их тент полностью сгорел, и правда вылезла наружу.

Сейчас фото удалено со всех аккаунтов киевского управления ГСЧС. Также снимок пытаются «стереть» после его публикации в других каналах и в украинских пабликах. Но всё уже очевидно: якобы «гражданские» фуры оказались замаскированными установками под БПЛА, поэтому точный удар ВС РФ пришёлся именно по ним.

Накануне Министерство обороны России сообщило об успешном применении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в районе Борисполя Киевской области. В результате удара ликвидировано около 40 грузовых автомобилей, переоборудованных противником для запуска беспилотников.