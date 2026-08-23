Путин напомнил, что вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу

Вторую линию поставок российского газа в Европу первоначально собирались проложить через Польшу, однако затем выбрали маршрут по дну Балтийского моря. Об этом Владимир Путин рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Президент напомнил, что по польской территории уже проходит газопровод «Ямал — Европа». Для строительства ещё одной ветки там успели подготовить часть инфраструктуры.

«У нас же одна линия поставок газа проходит по территории Польши, «Ямал — Европа», и была подготовлена вторая линия, тоже по территории Польши. Уже даже строители поставили там соответствующие сооружения», — рассказал Путин.

Позднее российская сторона решила провести трубопровод по дну Балтийского моря. По словам главы государства, морской маршрут выбрали, чтобы минимизировать риски. В результате Польша лишилась возможных доходов от транзита газа. Именно экономическими причинами Путин объяснил нынешнюю позицию Варшавы по «Северным потокам».

Напомним, заявление прозвучало после призыва премьер-министра Польши Дональда Туска к Германии отказаться от преследования подозреваемых в подрыве газопроводов. Туск говорил, что стыдиться якобы должны строители магистралей, а не люди, которые вывели их из строя.