«Аналог шумерского amargi»: NYT предложила США списать госдолг по примеру древней цивилизации

The New York Times предложила США рассмотреть списание государственного долга как один из инструментов решения долговой проблемы. Недавно он превысил рекордные $40 трлн, пишет издание.

Колумнист Пол Винья, автор книги «Всемогущий» об истории денег, напомнил о древнем месопотамском механизме amargi — массовом списании долгов. Около 4,4 тыс. лет назад шумерский правитель Энметена объявил об отмене долговых обязательств и освобождении людей из долговой зависимости.

Автор отмечает, что подобные меры в древности помогали предотвращать экономическую и социальную дестабилизацию. Повторение практики списания долгов необязательно, но рассматривать этот инструмент для переосмысления экономической политики стоит.

«Вряд ли мы увидим современный аналог amargi, но как набор принципов для переосмысления наших отношений с деньгами, его применимость весьма обширна», — говорится в статье.

Напомним, ранее государственный долг США впервые перешагнул отметку в 40 триллионов долларов. Всего пять месяцев понадобилось, чтобы с $39 трлн добраться до новых $40 трлн. Тенденция ускоряется: ещё 20 лет назад долг не дотягивал до $6 трлн, а за последние десять лет он вырос вдвое.