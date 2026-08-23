Токаев: Кандидата в вице-президенты Казахстана назовут за семь-десять дней
Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru
Кандидата на пост вице-президента Казахстана назовут в течение ближайших семи — десяти дней, сообщил Касым-Жомарт Токаев на брифинге после голосования на выборах в Курултай.
«Сейчас его имя называть рано. Думаю, это будет известный человек, которого вы все хорошо знаете», — сказал казахстанский лидер.
Токаев назвал появление новой должности значимым изменением. По его словам, республика сознательно закрепила этот пост в Конституции, поскольку в нынешнее непростое время он особенно необходим стране. Вице-президента назначит глава государства после получения согласия Курултая. Для одобрения кандидатуры потребуется большинство голосов от общего числа депутатов. Чиновник будет представлять президента при взаимодействии с парламентом, правительством и другими органами власти. Конкретные полномочия определит Токаев.
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