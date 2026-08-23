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Регион
23 августа, 09:34

Токаев отметил важность должности вице-президента Казахстана в «непростое время»

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Имя первого вице-президента Казахстана станет известно в течение недели или десяти дней. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил журналистам после голосования на выборах в Курултай. Казахстанский лидер назвал учреждение нового поста значимым изменением и объяснил его непростым временем.

«Это значимое изменение. Мы сознательно в конституции учредили эту новую должность. Не ошибусь, если скажу, что она крайне необходима. В нынешнее непростое время такая должность особенно нужна нашей стране», — сказал Токаев.

Называть имя претендента глава государства пока не стал. При этом он допустил, что должность займёт известный казахстанцам человек. Вице-президента будет назначать глава государства с согласия Курултая. Чиновник по поручению президента сможет взаимодействовать с парламентом, правительством и другими органами власти, а также выполнять иные возложенные на него задачи.

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Ранее сообщалось о начале первых выборов в однопалатный Курултай. Он сменил прежний парламент, состоявший из Мажилиса и Сената. Переход к однопалатной системе предусмотрен новой Конституцией Казахстана, которая вступила в силу 1 июля после мартовского референдума. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал на первых выборах депутатов нового однопалатного парламента — Курултая. Глава государства посетил участок № 520 во Дворце независимости в Астане.

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Татьяна Миссуми
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