Токаев отметил важность должности вице-президента Казахстана в «непростое время»

Имя первого вице-президента Казахстана станет известно в течение недели или десяти дней. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил журналистам после голосования на выборах в Курултай. Казахстанский лидер назвал учреждение нового поста значимым изменением и объяснил его непростым временем.

«Это значимое изменение. Мы сознательно в конституции учредили эту новую должность. Не ошибусь, если скажу, что она крайне необходима. В нынешнее непростое время такая должность особенно нужна нашей стране», — сказал Токаев.

Называть имя претендента глава государства пока не стал. При этом он допустил, что должность займёт известный казахстанцам человек. Вице-президента будет назначать глава государства с согласия Курултая. Чиновник по поручению президента сможет взаимодействовать с парламентом, правительством и другими органами власти, а также выполнять иные возложенные на него задачи.