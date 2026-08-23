«Это не дело!» Токаева вывели из себя обнимающиеся генералы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал мужчин при встрече ограничиваться крепким рукопожатием, исключив двусмысмысленные объятия. Об этом он сказал журналистам после голосования на выборах депутатов Курултая.

«Наблюдая за поведением молодых людей, да и людей преклонного возраста, я пришёл к выводу, что нам нужно всё же вспомнить о наших исконных традициях. Это не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать <...>. Никогда в наших обычаях этого не было. Тем более люди в военной форме. Генералы начинают обниматься друг с другом. Что это такое?!» — возмутился политик.

Токаев напомнил мужчинам, что рукопожатие должно быть крепким, формальным и без лишних нежностей, в частности не следует подавать человеку руку, как «тёплую котлетку». Президент отметил, что подобный ритуал особенно важен, если речь идёт о военнослужащих. Он добавил, что не может представить обнимающимися и целующимися маршалов Советского Союза — победителей в Великой Отечественной войне.

Альтернативой рукопожатию президент назвал традиционный жест с правой рукой у сердца. По его словам, он уместен, если человек действительно рад встрече. Токаев связал соблюдение этикета с возвращением к национальным обычаям. Он также сообщил, что инициировал новый «код поведения», который должен затронуть культуру чистоты и порядка.