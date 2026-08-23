Гипотетические сценарии возможного вторжения России в страны НАТО не выдерживают критики с точки зрения логики и реальной политической ситуации. К такому выводу пришёл бывший руководитель отдела политического планирования Североатлантического альянса Михаэль Рюле в своей статье для немецкого издания Die Welt.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО указывает на явные противоречия в рассуждениях тех, кто продвигает эту версию. Он обращает внимание на то, что президент РФ Владимир Путин на протяжении многих лет последовательно избегал прямой конфронтации с блоком, и было бы странно ожидать от него войны против 32 стран, среди которых три ядерные державы.

Рюле также задаётся вопросом о целесообразности усиления военного присутствия Германии и НАТО в Прибалтике, если, как утверждают некоторые эксперты, альянс в конечном счёте не готов к реальному столкновению.

По мнению автора, основная цель активно муссируемой темы «российской угрозы» — оправдать стремительное наращивание оборонных бюджетов западных стран, в первую очередь ФРГ. Это позволяет властям списывать любые военные расходы на необходимость защиты от вымышленной опасности.

Напомним, по данным Bild, НАТО разработало концепцию возможной войны с Россией, в которой одним из первых направлений станет Калининградская область. Как утверждает источник, альянс собирается нейтрализовать воздушные и ракетные силы России, обустроить вдоль границ автономный пояс из дронов и наземных роботов, а затем бить по военной и транспортной инфраструктуре.