Literally 1984: Жара допекла британцев до доносов на соседей

Жители Великобритании начали обращаться в пожарную службу из-за соседей, которые использовали мангалы и запускали фейерверки во время сильной жары. Об этом пишет Daily Star.

Поводом для волнений стали предупреждения властей о высокой опасности возгораний. После сообщений с призывом сообщать о пожарах некоторые британцы стали звонить экстренным службам из-за обычных бытовых ситуаций во дворах.

Авторы Daily Star отметили, что из-за жары и многочисленных предупреждений страна на короткое время напомнила им «советское государство», где люди могли сообщать о правонарушающих соседях.

При этом британские службы действительно предупреждали жителей о риске распространения огня. На фоне сухой и жаркой погоды власти призывали осторожнее обращаться с источниками огня, включая барбекю и фейерверки.

А во Фрайбурге на юго-западе Германии рыболовный клуб оказался вынужден спасать рыбу из почти полностью пересохшего промышленного канала. Из-за жары уровень воды упал до пяти-шести сантиметров, а на открытых солнцу участках русло вовсе осталось без воды. Рыбаки вылавливают уцелевших обитателей сачками из мутной жижи и переносят в ручей Дитенбах, где вода ещё сохраняется.