Literally 1984: Жара допекла британцев до доносов на соседей
Жители Британии начали жаловаться на соседей из-за мангалов в жару
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Великобритании начали обращаться в пожарную службу из-за соседей, которые использовали мангалы и запускали фейерверки во время сильной жары. Об этом пишет Daily Star.
Поводом для волнений стали предупреждения властей о высокой опасности возгораний. После сообщений с призывом сообщать о пожарах некоторые британцы стали звонить экстренным службам из-за обычных бытовых ситуаций во дворах.
Авторы Daily Star отметили, что из-за жары и многочисленных предупреждений страна на короткое время напомнила им «советское государство», где люди могли сообщать о правонарушающих соседях.
При этом британские службы действительно предупреждали жителей о риске распространения огня. На фоне сухой и жаркой погоды власти призывали осторожнее обращаться с источниками огня, включая барбекю и фейерверки.
А во Фрайбурге на юго-западе Германии рыболовный клуб оказался вынужден спасать рыбу из почти полностью пересохшего промышленного канала. Из-за жары уровень воды упал до пяти-шести сантиметров, а на открытых солнцу участках русло вовсе осталось без воды. Рыбаки вылавливают уцелевших обитателей сачками из мутной жижи и переносят в ручей Дитенбах, где вода ещё сохраняется.
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