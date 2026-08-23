«У нас это есть»: Почему за рубежом засматриваются на новый российский дрон «Гарпия»
Эксперт по БПЛА Кондратьев: «Гарпии» подтвердили эффективность на поле боя
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Главным козырем российского барражирующего боеприпаса «Гарпия-А1 (Э)» на зарубежном рынке является подтверждённая боевая эффективность. Об этом 360.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Самый главный, ключевой фактор — это подтверждение боевой эффективности. И у России это есть», — отметил эксперт. По его словам, этот аргумент перевешивает любые тактико-технические характеристики.
«Рособоронэкспорт» 21 августа объявил о начале продвижения «Гарпии-А1 (Э)» на международных рынках. Заявленная дальность полёта составляет не менее 1000 километров, масса боевой части превышает 50 килограммов, а вероятное отклонение от цели не превышает четырёх метров.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростехе представили новый комплекс «Паутина» для защиты инфраструктурных объектов от беспилотников — разработку показали во время миссии госкорпорации в Тверской области. Система создана компанией «РТ — проектные технологии» и представляет собой модульные металлические конструкции с силовой сетью, способной выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов.
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