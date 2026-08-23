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23 августа, 16:41

Девять подростков в возрасте от 12 до 15 лет сняли с Живописного моста в Москве, теперь они «покоряют» ОВД

В Москве задержали подростков, пытавшихся залезть под купол Живописного моста

Живописный мост в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Живописный мост в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Девять подростков задержаны за попытку залезть под купол Живописного моста в Москве. По данным SHOT, школьникам — от 12 до 15 лет, они собирались забраться в знаменитую круглую капсулу.

Однако у юных альпинистов ничего не вышло — их быстро заметили и задержали. Правда, перед этим они всё забрались на высоту в 75 метров. Вместо одного из живописнейших и самых известных мостов столицы, они «покорят» отдел полиции.

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Матвей Константинов
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