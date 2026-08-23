Беглая военнослужащая ВСУ бросила три гранаты во двор соседям под Одессой

В Одесской области задержали военнослужащую, которая, по данным полиции, бросила три гранаты во двор соседей. Одна из них взорвалась, однако никто не пострадал, сообщили в региональной полиции.

Инцидент произошёл в городе Теплодар. По данным правоохранителей, 30-летняя женщина, самовольно оставившая воинскую часть, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что 30-летняя военнослужащая в статусе СОЧ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по хулиганским мотивам бросила во двор соседей три боевых гранаты, одна из которых взорвалась», — говорится в сообщении полиции.

В результате взрыва были повреждены только забор и прилегающие конструкции. Следователи открыли уголовное дело по статьям о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также о хулиганстве. Женщину задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения. Максимальное наказание по этим статьям может составлять до семи лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал, как в Харьковской области трое мужчин погибли при взрыве гранаты во время застолья. Всё случилось в городе Златополь Лозовского района, где компания распивала алкоголь. У одного из участников при себе оказался боеприпас, неосторожное обращение с которым вызвало мгновенную детонацию. Все трое скончались до приезда медиков.