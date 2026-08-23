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23 августа, 17:02

Беглая военнослужащая ВСУ бросила три гранаты во двор соседям под Одессой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Одесской области задержали военнослужащую, которая, по данным полиции, бросила три гранаты во двор соседей. Одна из них взорвалась, однако никто не пострадал, сообщили в региональной полиции.

Инцидент произошёл в городе Теплодар. По данным правоохранителей, 30-летняя женщина, самовольно оставившая воинскую часть, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Установлено, что 30-летняя военнослужащая в статусе СОЧ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по хулиганским мотивам бросила во двор соседей три боевых гранаты, одна из которых взорвалась», — говорится в сообщении полиции.

В результате взрыва были повреждены только забор и прилегающие конструкции. Следователи открыли уголовное дело по статьям о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также о хулиганстве. Женщину задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения. Максимальное наказание по этим статьям может составлять до семи лет лишения свободы.

Дети на площадке во дворе нашли британскую гранату времён Второй мировой
Дети на площадке во дворе нашли британскую гранату времён Второй мировой

Ранее Life.ru сообщал, как в Харьковской области трое мужчин погибли при взрыве гранаты во время застолья. Всё случилось в городе Златополь Лозовского района, где компания распивала алкоголь. У одного из участников при себе оказался боеприпас, неосторожное обращение с которым вызвало мгновенную детонацию. Все трое скончались до приезда медиков.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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