Явка на выборах в Казахстане превысила показатель референдума по конституции

В Казахстане завершились выборы депутатов Курултая — нового однопалатного парламента, пришедшего на смену двухпалатной системе. По данным ЦИК, явка составила 74,19%, что оказалось выше, чем на референдуме по конституции в марте (тогда проголосовали 73,12%), сообщил заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман.

Бюллетени получили более 9,35 миллиона избирателей из 12,6 миллиона внесённых в списки. Самую высокую активность зафиксировали в Туркестанской области — 92,16%, а в Алма-Ате — минимальную (43,23%). В столице Астане проголосовали 51,67%.

Конституционный референдум прошёл 15 марта, новый основной закон вступил в силу с 1 июля. Теперь парламент стал однопалатным, а выборы проводятся исключительно по партийным спискам. Граждане могли отдать голос за одну из семи партий или проголосовать против всех. Мандаты распределят между теми партиями, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

Напомним, 1 июля вступила в силу новая конституция Казахстана. Токаев заявил, что выборы открывают новую главу в истории страны, а референдум 15 марта задал вектор развития. Он пообещал, что республика станет государством равных возможностей.