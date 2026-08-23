Минимум три взрыва прогремели в Конотопе на севере Украины
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Серия из минимум трёх взрывов прогремела в Конотопе Сумской области. Об этом пишет глава городской администрации Артём Семенихин.
Что именно повреждено, неизвестно. На момент публикации в части Сумской области звучит воздушная тревога.
Ранее взрыв произошёл в одной из аптек Львова. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сообшалось, что погиб сотрудник торговой точки.
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